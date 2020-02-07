https://static.news.ru/photo/714c344c-496e-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир по-американски изжил себя, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Так сенатор отреагировал на слова министра обороны США Марка Эспера о стремлении Москвы и Пекина «переписать международный порядок».

Пушков напомнил, что при «мировом порядке», о котором говорил глава Пентагона, Вашингтон наносил удары по Югославии, оккупировал Ирак, разбомбил Ливию. Член Совфеда отметил, что именно Штаты «пытаются санкциями задушить Венесуэлу и вводят право сильного вместо Устава ООН».

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По мнению руководителя американского оборонного ведомства, Россия и Китай оказывают давление на другие государства и нарушают суверенитет своих соседей, пытаясь получить их «стратегические преимущества».

Ранее генерал ВВС США, заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов Джон Хайтен выразил обеспокоенность тем, что американские вооружённые силы отстают от России и Китая, писал NEWS.ru.