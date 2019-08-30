https://static.news.ru/photo/542b02d6-cb28-11e9-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Николя Саркози Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Globalo Look Press

Украина слишком долго занимала первое место в повестке отношений. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова бывшего президента Франции Николя Саркози, поддержавшего инициативу нынешнего главы государства Эммануэля Макрона об изменении отношений с Москвой.

В посте в своём аккаунте в Twitter российский сенатор подчеркнул, что Саркози выступил за отмену антироссийских санкций.

Об Украине — ни слова. Украина слишком долго — и неоправданно — занимала первое место в повестке отношений, — написал Пушков.

Экс-глава Франции Саркози: «Отталкивать Россию далеко Европы - серьезная ошибка». Он также поддержал курс Макрона «на сближение с Россией» и выступил за отмену санкций. Об Украине - ни слова. Украина слишком долго - и неоправданно - занимала первое место в повестке отношений. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 30, 2019

Как писал ранее News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что партнёрство с Россией необходимо странам Запада для построения в Европе новой архитектуры безопасности и доверия. Он подчеркнул, что отталкивание Москвы от европейских государств было бы «огромной стратегической ошибкой». Его инициативу поддержал экс-глава Франции Николя Саркози. Он отметил, что западные страны окажутся в абсолютном меньшинстве, если подтолкнут Россию в объятия Китая.