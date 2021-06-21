Пушков отреагировал на слова польского политика о России

Глава польского МИД склонен к «геополитическим фантазиям». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова дипломата об «угрозе» со стороны РФ.

Ранее в интервью изданию Der Spiegel министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что немцы «не чувствуют угрозы со стороны России». благодаря Польше и странам Балтии, защищающим «более богатые страны Запада» и не получающим достаточных гарантий в ответ. По мнению Сикорского, чтобы немцы «проснулись», Россия должна «вторгнуться в Прибалтику».

Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям. <...> А Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания! — написал Пушков в своём Twitter, отметив там, что Россия не станет вторгаться в Прибалтику, а немцы не почувствуют угрозу.

В последнее время на Западе регулярно звучат слова о «российской угрозе». При этом Москва регулярно комментирует подобные высказывания, подчёркивая что не собирается ни на кого нападать.

Ранее главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден заявил, что необходимо внимательно следить за действиями России. По его словам, для Швеции существует угроза нападения.