Пушков объяснил, зачем Эрдоган покупал российские С-400

https://static.news.ru/photo/282a4d04-14c4-11eb-9edf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил смысл покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРС) С-400. По его словам, этот шаг имел скорее политические причины, чем военные.

Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введённых), это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от Альянса внешнюю политику, — говорится в сообщении сенатора в Telegram-канале.

Пушков считает, что «официальные западные союзники» главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменили к нему отношение после сделки по С-400. Она, кроме того, позволила турецкому лидеру укрепить «неровное и противоречивое, но всё же пока выдерживающее кризисы партнёрство с Москвой». Этим, в свою очередь, Эрдоган поднял международный авторитет Турции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЗРС С-400, которые Турция купила у России, будут использоваться независимо от системы НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар. По его словам, наличие у Анкары российских С-400 не значит «отдаления» Турции от НАТО. Республика всё ещё согласна приобрести у Вашингтона ЗРК Patriot на выгодных для себя условиях.