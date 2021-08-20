Пушков объяснил, когда Германия использует «Северный поток — 2» против РФ

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в своём Telegram, что Германия перестраховалась и всем своим союзникам говорит, что не откажется от «Северного потока — 2», потому что это коммерческий проект, но если Москва начнёт использовать его как политическое оружие, то в Берлине его начнут рассматривать как политический и будут приняты меры.

Это удобная формула для Берлина, оставляющая ФРГ простор для манёвра: с помощью этой формулы можно договориться с Вашингтоном, вести диалог с Москвой, успокаивать Киев, обосновывать свою позицию в Евросоюзе, да и попытаться утихомирить немецких «зелёных», выступающих против газопровода, — написал Пушков.

Он подчеркнул, что Ангела Меркель и правящая партия ФРГ, по крайней мере на уровне риторики, сохраняет амбивалентность. И при этом намеренно не уточняют, какие именно действия России будут рассматриваться в качестве «политического оружия».

Вариантов у Берлина много, от приостановки транзита через Киев при невыгодных для Москвы условиях до сокращения транзита в силу объективной причины — отсутствия в Европе рынка для нынешних объёмов газа.

Кроме того, новый лидер Германии может интерпретировать в «политическое оружие» и любой конфликт между Россией и Украиной. В любом случае эта формулировка очень хороша для Германии, потому что очень расплывчата и даёт возможность трактовать её как угодно.

Проблема только в том, что Германии позарез нужен российский газ, иначе этот трубопровод уже давно был бы закрыт. Поэтому, уверен сенатор, дальнейшее использование формулировки «политическое оружие» в отношении «Северного потока — 2» будет зависеть от «будущей конфигурации европейских энергетических полей», отношений с США, вариаций диалога с Москвой, событий на Украине и прочих факторов.

Для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Киев хочет получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере. Об этом ранее заявил президент страны Владимир Зеленский.