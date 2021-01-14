Пушков обрушился с критикой на Госдеп США за слова о притеснениях СМИ в РФ

https://static.news.ru/photo/59a89794-572e-11eb-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Официальный представитель Госдепа США Андреа Калан заявила, что Россия осуществляет репрессии против независимых СМИ. Эти слова вызвали резкую реакцию у члена Совета Федерации Алексея Пушкова.

Лучше бы Госдеп США беспокоился не о российских СМИ, а о блокировках и запретах на свободу слова в собственной стране. Сейчас весь мир обсуждает ограничения на свободу слова в США и произвол сетевых монополий. А потому нравоучения Госдепа звучат не только лицемерно, но и совершенно неуместно, — написал Пушков в Telegram-канале.

По словам Андреа Калан, в России принимаются законы, которые расширяют полномочия правительства по ограничению свободы слова. В частности, речь идёт о законе об иностранных агентах. Представитель Госдепа заявляет, что ряду российских СМИ «грозят огромные штрафы за то, что они доводят реальные новости до граждан».

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российские журналисты, которые работают в США, постоянно сталкиваются с местными спецслужбами, которые предлагают им сотрудничество. Она заметила, что в минувшем году сотрудники российских СМИ не раз пострадали от действия или бездействия американских властей.

Так, Захарова напомнила о применении нервно-паралитического газа против корреспондента РИА Новости в Миннеаполисе, о ранении резиновыми пулями сотрудницы «Спутника», об избиении съёмочной группы Первого канала в Портленде и о нападении бандитов на сотрудников телеканала в Филадельфии. При этом, обращает внимание дипломат, страдают не только российские журналисты.