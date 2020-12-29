Пушков назвал пребывание Крыма в составе Украины историческим казусом

https://static.news.ru/photo/295ddc4c-4ab4-11eb-b562-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: sevastopol.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков предложил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, пообещавшему превратить Крым в «адскую тему» для России, повесить флаг своей страны на балконе, а не в Симферополе.

По словам политика, у Киева нет возможности оказать давление на Москву. Пушков отметил, что на Украине надеются на ужесточение антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов.

Такое развитие событий возможно, однако оно не приведёт к изменениям в статусе Крыма, — рассказал газете «Взгляд» сенатор.

Он назвал пребывание Крыма в составе Украины историческим казусом и добавил, что мечты Кулебы о том, что однажды в Симферополе будет поднят украинский флаг, несбыточны. Вопрос Крыма, подчеркнул Пушков, закрыт.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из «священной» в адскую тему для России в 2021 году. Дипломат также собирается добиться усиления давления на Москву. Он хочет, чтобы каждый гражданин Незалежной знал — когда-нибудь в Симферополе поднимется флаг Украины.

Также Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» гибридным оружием, направленным против Украины. На это резко отреагировал глава комитета Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он в ответ назвал самого Кулебу «гибридным оружием против народа Украины». По мнению сенатора, глава украинского МИД и другие представители органов власти Украины, использующие аналогичную риторику, лишили свою страну шансов быстро получить вакцину от COVID-19, писал NEWS.ru.