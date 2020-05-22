Пушков назвал главную опасность выхода США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/f2a2d348-9c39-11ea-ae03-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход США из Договора по открытому небу сигнализирует о намерении американцев «убить» договор о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3). Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, Соединённые Штаты избавляются от всей системы договоров в военной сфере, которые обеспечивают стратегическую стабильность.

Это принцип прозрачности — чем больше вы знаете о военной деятельности другого государства, тем более вы спокойны. <...> Это давняя идея. Чем больше ты знаешь о вероятном противнике, тем спокойнее себя чувствуешь, — цитирует Пушкова «ПолитЭксперт».

Сенатор подчеркнул, что соглашение доказало свою эффективность. За время его действия было осуществлено более полутора тысячи полетов — как над территорией России, так и над территорией США и других государств.

В данном случае ссылки на нарушение договора со стороны РФ — попытка найти повод, чтобы не выполнять собственные обязательства, предположил Пушков. Точно так же американская администрация заявляла, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности. По схожему принципу Соединённые Штаты выходили из ядерной сделки по Ирану, напомнил Пушков.

Если посмотреть на логику действий администрации Дональда Трампа, то видно, что та «расправляется» со всеми договорами, которые накладывают ограничения на США. Если осенью США не подтвердят, что они остаются в договоре СНВ-3, то скорее всего, они из него также выйдут.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий международного документа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной и опубликовала список претензий ещё в феврале.