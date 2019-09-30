https://static.news.ru/photo/913f9940-e3ae-11e9-8472-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ООН могут перенести из Нью-Йорка, потому что США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею.

Основания ставить так вопрос есть — США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею, — написал политик в Twitter.

Однако он считает, что это в обозримом будущем не произойдёт, так как американские союзники этого не допустят.

О переносе ООН из Нью-Йорка. Основания ставить так вопрос есть - США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею. Но в обозримое время это нереально, и не только из-за цены переноса: США, их союзники и клиенты не допустят такой пощечины Вашингтону. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) отказался комментировать предложение постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о переносе заседаний ООН из Нью-Йорка в Женеву.