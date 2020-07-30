Пушкина: я сдала грин-карту, когда поняла, что иду в политику

https://static.news.ru/photo/ae6b1998-d261-11ea-9f60-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Russian State Duma

Депутат Госдумы Оксана Пушкина отказалась от постоянного вида на жительство в США с приходом в политику. Об этом она рассказала на форуме «Территория смыслов».

У меня была грин-карта 20 лет — это вид на жительство в США и [разрешение] на работу <...> Так вот, я сдала грин-карту, как только поняла, что я иду в политику, — цитирует её РИА Новости.

Пушкина добавила, что аналогичным образом поступили её коллеги-парламентарии Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов.

Депутат также похвалила спикера Госдумы Вячеслава Володина за поручение о проверке информации о якобы наличии у ряда парламентариев и чиновников вида на жительства за рубежом и гражданства других государств. Что касается депутата Дениса Парфёнова, инициировавшего этот процесс, по словам Пушкиной, он может быть привлечён к ответственности, если предоставленные им сведения окажутся недостоверными.

Ранее NEWS.ru писал, что наличие вида на жительство за рубежом опровергли вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и депутат от КПРФ Михаил Щапов. Лебедев пригрозил пожаловаться на Парфёнова в думскую комиссию по этике и правоохранительные органы.