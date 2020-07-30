Депутаты Лебедев и Щапов опровергли наличие у них ВНЖ за рубежом

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и депутат от КПРФ Михаил Щапов отрицают наличие у них вида на жительство за пределами России.

Лебедев заявил, что собирается обратиться в комиссию Госдумы по этике и правоохранительные органы в связи с распространением в отношении него клеветы депутатом Денисом Парфёновым, передаёт радио «Говорит Москва».

Щапов, в свою очередь, отметил, что ещё в мае 2019 года официально опроверг информацию о том, что якобы у него есть вид на жительство в Испании. В этот раз он подкрепил свои слова с помощью МИД России, который направил властям Испании запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие у депутата ВНЖ в этой стране или её гражданства, сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад Парфёнов попросил проверить сообщения СМИ о наличии иностранного гражданства у ряда российских чиновников и парламентариев. В их числе оказались Лебедев, у которого якобы есть грин-карта США, и Щапов.

В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно действующему законодательству, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Как писал NEWS.ru, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить информацию о ВНЖ или зарубежном гражданстве депутатов в Центризбиркоме. Он отметил, что, что, если подозрения подтвердятся, необходимо будет принять предусмотренные законодательством меры, а если нет, то вопросы возникнут уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию.