https://static.news.ru/photo/83e07018-cfc1-11e9-b53d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено третье уголовное дело. На этот раз речь идёт о легализации 30 млрд рублей. Об этом News.ru сообщил его адвокат Александр Аснис.

Следователи придумывают новые дела для того, чтобы были основания для ареста имущества. На сегодняшний день из 19 постановлений об аресте имущества Мосгорсуд отменил девять. При этом нельзя возбудить дело о легализации преступных средств, если ещё не доказан сам факт мошенничества, — сказал он.

Он уточнил, что дело возбуждено по статье 174.1 УК — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

27 августа на Абызова возбудили второе уголовное дело — о незаконном предпринимательстве.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее News.ru писал о том, что суд отправил под арест новую фигурантку дела Абызова.