Пришло время решать с «думскими старцами»

Прошедшие выборы — прелюдия к серьёзным трансформациям, в том числе и партийной системы. И как раз в свете таких планов президент начинает консультации с системными политическими тяжеловесами. Первым в режиме видеоконференции Владимир Путин переговорил с Владимиром Жириновским, но инициатором серии таких контактов был не главный либерал-демократ.

Первым вопрос о личной встрече с Владимиром Путиным поставил Геннадий Зюганов, который неожиданно прибег к эпистолярному жанру, видимо, вспомнив об опыте основоположников марксизма. Но опубликованное им открытое письмо с просьбой разобраться с фактами задержания членов КПРФ, обвиняемых в пропаганде несанкционированных выступлений, надо полагать, адресовано не столько главе государства, сколько собственным партайгеноссе.

Владимир Путин, Геннадий Зюганов kremlin.ru

Стареющему председателю, которого постоянно провожают на пенсию в сенат, нужен был публичный жест, который, с одной стороны, свидетельствует о его смелом демарше в защиту товарищей. А с другой, должен укрепить его позиции как лидера, что явно под большим вопросом. Но поскольку встречаться только с одним системным оппозиционером для президента не комильфо, то такое право получили и другие видные персоналии.

Естественно, Геннадию Зюганову важно обсудить с президентом не только штрафы соратников. Видимо, на повестке всё тот же болезненный вопрос о преемнике 76-летнего бессменного в течение почти тридцати лет начальника. Зюганов неоднократно, несмотря на свою яростную протестную риторику, оказывал власти неоценимые услуги. Достаточно вспомнить, что пойдя на выборы в первую Госдуму через два месяца после расстрела Белого дома, он придал той кампании черты абсолютной легитимности. И в ходе прошедших парламентских выборов он не только успешно сдержал радикалов в собственных партийных рядах, но не допустил поствыборных массовых уличных протестов, к которым были готовы многие низовые активисты.

Потому важно, чтобы и преемник был бы мирно согласован со всеми заинтересованными силами, а радикально настроенные Платошкины и Удальцовы остались бы в своём ограниченном политическом гетто. В последнее время речь усиленно шла о кандидатуре заместителя Зюганова, вполне классическом аппаратчике Юрии Афонине. Ныне он заведует в партии организационной и кадровой работой, а значит, по классическим заветам имеет прекрасную возможность заранее расставлять своих людей по партийной вертикали. Не исключено, что личная встреча Зюганова с президентом приблизит такую рокировку.

И вернёмся к ситуации другого, по выражению олигарха Михаила Прохорова, думского старца — Владимира Жириновского. Тут тот же возраст и сопутствующие преклонным годам проблемы. К тому же ЛДПР, игравшая роль важного спойлера, не позволяющего коммунистам полностью приватизировать протестный электорат, явно теряет позиции. И не в последнюю очередь по причине снижающего свою известную активность Вольфовича. Тот факт, что партия утратила контроль над Владимирской областью и после вынужденного ухода в Госдуму Владимира Сипягина не смогла, как в Хабаровске, предложить своего кандидата в губернаторы, воспринимается как доказательство ослабления либерал-демократов.

Владимир Жириновский Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтому речь уже может идти в стратегическом плане о постепенном слиянии остатков ЛДПР, например, с той же СРЗП ради образования устойчивой левой партии социал-демократического оттенка. Но для этого Вольфович должен вслед за сыном полностью отойти от дел.

У СРЗП свои проблемы, хоть Сергей Миронов практически решил пока вопрос возможного двоевластия в партии. На деле Захар Прилепин сумел провести в Госдуму всего одного своего кандидата. Но у писателя-бойца начались странные метания, он то собирался сдавать свой депутатский мандат, то вдруг передумал делать этот показной жест, а то вновь сообщил, что в Госдуме — Миронов, а он займётся партией. Скорее всего, дело в том, что наши политические акторы ещё не решили, в какой ипостаси Прилепин полезнее. Тем более что как оратор и полемист он мог бы перехватывать левую повестку у тех же коммунистов.

Ну, а осведомлённые аналитики получат повод ещё раз взглянуть на такие встречи политических лидеров с президентом через призму выстраивания стабильной конструкции потенциального трансфера. Ну, да эта тема становится универсальной, приспосабливаемой к любому случаю.