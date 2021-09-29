Владимир Сипягин и Захар Прилепин получили мандат в ГД

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, а также сопредседатель СРЗП Захар Прилепин значатся в списке получающих думский мандат. Об этом сообщает ЦИК. Сипягин шёл по списку ЛДПР, Прилепин был одним из лидеров федерального списка «Справедливой России — За правду». Однако после выборов Прилепин заявил об отказе от места в ГД. Сипягин также не собирался менять губернаторское кресло на депутатское.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин согласился принять депутатский мандат. Это следует из списка избранных депутатов Госдумы, представленных Центризбиркомом. Он шёл от ЛДПР. В списке также присутствует и один из лидеров федерального списка «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Ранее он заявил об отказе от мандата. По словам его пресс-секретаря, место должно было перейти Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу.

16 сентября пресс-секретарь главы Владимирской области Ольга Петрова назвала фейком сообщения о том, что глава региона Владимир Сипягин уходит в отставку. Она отметила, что чиновник не собирается в Госдуму, несмотря на стремительно распространяющиеся слухи.

Глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также подали в ЦИК заявления об отказе от мандатов депутатов. Все они возглавляли список «Единой России» на выборах в Госдуму восьмого созыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв также намерены отказаться от мест в парламенте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в «Единой России».

В разговоре с РБК пресс-секретарь Прилепина уточнил, что политик решил сосредоточиться на обучении в «школе губернаторов». При этом политик готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности какого-либо региона, если такое поступит.