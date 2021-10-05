В Кремле рассказали, почему Путин не ответил на открытое письмо Зюганова

Президент России Владимир Путин до сих пор не ответил на открытое письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которое было опубликовано накануне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что политик сможет поговорить о произошедшем на встрече с Путиным, передаёт Znak.com.

Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко рассказал журналистам, что коммунисты до сих пор ждут ответа на обращение лидера партии.

Зюганов сможет обсудить все вопросы на встрече с президентом, — сказал в свою очередь Песков.

4 октября Зюганов написал открытое письмо президенту в связи с давлением на партию. Он назвал трёхдневные и электронные выборы «двухфазной бомбой», а также отметил полицейское преследование коммунистов и их сторонников.

Лидер коммунистов заявил, что силовики задерживали коммунистов, которых заподозрили в распространении информации о проводимых КПРФ в Москве публичных мероприятиях 20 и 25 сентября. При этом для встреч с депутатами, в формате которых проходили эти акции, не требуется предварительное согласование. Политик напомнил, что среди задержанных по итогам акций есть кандидаты в депутаты Госдумы, право на задержание которых может давать только генпрокурор.

Зюганов попросил Путина как гаранта Конституции привлечь к ответственности лиц, превысивших свои полномочия, а также не допустить подобных случаев в будущем.