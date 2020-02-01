https://static.news.ru/photo/b9fc8222-450f-11ea-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Учредительный съезд в Москве проголосовал за создание партии «За правду». Её учредителем избран писатель Захар Прилепин.

По словам писателя, в политсовет и управляющий аппарат вошло огромное количество пишущих людей.

Это самые умные люди в России, уж точно доказавшие своей последовательностью неслучайность своих убеждений, — цитирует слова Прилепина «Интерфакс».

Он также добавил, что если не воплощать написанное в жизнь, то всё это так или иначе останется кухонным разговором или телешоу.

Первыми заместителями главы партии были избраны член Совета Федерации Александр Бабаков и бывший советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александр Казаков. Заместителем стал худрук Ярославского театра драмы Сергей Пускепалис.

Также в партию вошли актёры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыкант Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр.

Партия «За правду» появилась на базе одноимённого движения, созданного Прилепиным в октябре 2019 года, и противопоставляет себя либерализму, пропагандируя консервативные ценности.

Как писал NEWS.ru, по словам Прилепина, общественное движение «За правду» является ответом на образовавшийся запрос на гражданское общество, которое готово заниматься самоуправлением и не желает, чтобы им манипулировали.