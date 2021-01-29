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Прилепин собрался на выборы в Госдуму

10:40, 30 января 2021 41
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин готовится участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Он будет выдвигаться по федеральному списку от партии, созданной на базе «Справедливой России».

Да, мы втроём с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка ещё идёт обсуждение, — приводит слова Прилепина РИА Новости.

Также он отметил, что пока идут переговоры одномандатников по округам. Прилепин заметил, что для начала необходимо выяснить, где у партии лучше поддержка.

Ранее Прилепин рассказал, что объединённая на базе «Справедливой России» партия в скором времени пополнится другими левыми силами. Он пояснил, что дружеские предложения новой партии охватывают практически всех представителей и сообщества, известные на лево-патриотическом фланге. С ними ведутся переговоры, писал NEWS.ru.

Подписание межпартийного манифеста об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» состоялось 28 января. Лидер эсеров Сергей Миронов назвал это историческим событием. По его словам, оно даёт старт долгому, но «абсолютно позитивному» процессу объединения всех левых патриотических сил страны.

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