https://static.news.ru/photo/3a5ce1d2-2e18-11ea-a407-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда отказался принимать участие во Всемирном форуме памяти холокоста, который будет проходить в Израиле. Причиной такого решения стало присутствие на мероприятии российского лидера Владимира Путина.

Политик также не стал принимать приглашение на участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения польского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут в Иерусалиме, пишет Gazeta Wyborcza.

Свой приезд на Всемирный форум памяти холокоста, помимо российского лидера, подтвердили президенты Франции, Германии и Италии. Однако польские власти крайне недовольны недавним высказыванием Путина о после страны в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны.

Немаловажным поводом для недовольства является тот факт, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского министра иностранных дел Исраэля Каца. В прошлом году тот заявлял, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января — в день освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Памятные мероприятия пройдут как в Израиле, так и на территории самой Польши.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года на заседании коллегии Министерства обороны России Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Ранее, в феврале, во «врождённом антисемитизме» поляков обвинил глава израильского МИДа Исраэль Кац.

В начале 2018 года сейм Польши принял закон, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения в адрес страны в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности, совершённых во время холокоста.