https://static.news.ru/photo/b4cf0ae0-c972-11e9-862f-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала главное условие для сближения с Москвой. По её словам, к возобновлению диалога между странами может привести изменение позиции России по отношению к своим соседям. Об этом она заявила в эфире телеканала Euronews.

Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо чётко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении, — цитирует её ТАСС .

Она отметила, что дипломатических отношений между странами нет с 2008 года. По её словам, как только в Тбилиси увидят сигналы, свидетельствующие об отказе от политики «принуждения», диалог будет продолжен.

Ранее, как писал News.ru, Зурабишвили заявляла, что грузинские власти никогда не смирятся с нарушением территориальной целостности страны. Она выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство».