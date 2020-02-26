https://static.news.ru/photo/fa4cb8f8-58d6-11ea-9107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Албанский премьер-министр Эди Рама, в этом году председательствующий в ОБСЕ, встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Рама завершил встречу словами о поддержке антироссийских санкций и посетовал на дефицит возможностей для давления на РФ.

Рама и Лавров беседовали три часа вместо одного запланированного — официальные контакты редки, а лидеры государств никогда не общались даже по телефону.

Российский министр заявил, что потенциал отношений двух стран есть, но его сдерживает членство Албании в НАТО и сближение с Евросоюзом.

Премьер-министр Албании, указавший на «необходимость быть честным», не стеснялся в антироссийских высказываниях, — передаёт ТАСС со встречи политиков с журналистами.

Рама заявил, что Москва недостаточно активна в урегулировании конфликта в Донбассе и Лавров должен радоваться, что Албания «не всё контролирует» в ОБСЕ. Премьер-министр отметил, что «полностью поддерживает более крупных друзей» по вопросам санкций.

Как писал NEWS.ru, Рама как председатель ОБСЕ прибыл с официальным визитом в Москву.