Представитель Крыма отреагировал на слова Эрдогана о полуострове

https://static.news.ru/photo/1923b1f4-105c-11eb-bdb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Непризнание турецким президентом Реджепом Эрдоганом Крыма как территории РФ является показателем того, что Анкара перестала реально смотреть на вещи. С таким заявлением выступил постоянный представитель полуострова при главе государства Георгий Мурадов.

16 октября президент Эрдоган заявил, что Анкара не признаёт и не признавала воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией. Во время поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию стороны подписали рамочное военное соглашение.

Как отметил Мурадов, Анкара таким образом отказывается от поддержки крымских татар и выбирает себе в союзники «кучку отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве».

Подобная позиция Эрдогана лишает Турцию всяких перспективных для неё политических ориентиров в регионе, — цитирует представителя Крыма РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил, что в последнее время всё чаще можно услышать, что союз России и Турции является чем-то «безальтернативным». В то же время турецкий лидер на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским расставил всё по своим местам.