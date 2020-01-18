Владимир Жириновский зачастую публично озвучивает то, что у всех на уме. Вот и на этот раз при обсуждении кандидатуры Михаила Мишустина в парламенте лидер ЛДПР посочувствовал будущему премьеру, которому вручат список его же министров — «Вы что не знаете, кто у нас все решает?». Между тем, ясно, что при всех условиях у Михаила Мишустина своей команды нет. Как считалось, в лучшем случае, он мог назначить своего зама на свое место в ФНС, и привести другого зама на пост руководителя аппарата правительства. Назначение в ФНС состоялось быстро. Новый начальник Даниил Егоров считается любимцем Мишустина. Он его даже сопровождал на презентацию в Госдуму. Но для освобождения места шефа аппарата необходимо подвинуть влиятельного Константина Чуйченко, человека Медведева, его однокурсника, отставка которого могла бы выглядеть грубым афронтом в адрес уходящего премьера.

Куда интереснее может обстоять дело с введением в кабинет новых ключевых фигур. Конечно, сейчас по Москве циркулирует уйма взаимоисключающих околоправительственных утечек.

Но, скорее всего, информация о возвращении в правительство нынешнего помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова заслуживает внимания. Фактически еще при формировании ныне ушедшего в отставку кабинета Медведева Белоусова, некогда главу Минэкономразвития, упорно сватали на пост курирующего весь экономический блок вице-премьера. Тогда якобы такому назначению лично воспротивился сам Медведев, который не хотел видеть рядом с собой лишние сильные фигуры. И экономику доверили министру финансов Антону Силуанову. Приход Белоусова, конечно, будет означать отодвигание Силуанова с неоспоримо первых позиций. А Белоусов станет той фигурой, что вместе с премьером и должен будет отвечать за экономический рост, процесс, который слабо коррелируется с консервативными позициями Минфина.

Максим Орешкин Сергей Булкин/NEWS.ru

Не удивительно, что тут же появляется информация о возможном смещении Максима Орешкина с поста главы Минэкономразвития на должность помощника президента по экономики, иными словами она уже в глазах инсайдеров выглядит вакантной. А вот кто придет ему на смену. Неужто Михаил Бабич?

Впрочем, ещё более громким «пришествием» могло бы стать назначение на ключевой пост министра внутренних дел нынешнего ярославского губернатора, а прежде — одного из адъютантов Владимира Путина — Дмитрия Миронова. Впрочем, участие другого бывшего охранника, Алексея Дюмина, во встречах президента, которые фактически предварили отставку Медведева, может косвенно свидетельствовать о том, что Путин способен вернуть своих доверенных лиц после губернских стажировок в Москву. А значит, и в правительство.

Не менее интересно понять не только то, кто придёт, но и кто покинет правительство. Если уж никого не увольнять в момент смены кабинета, то уж когда этим заниматься? В принципе, невооруженным глазом видно сразу несколько фигур, с которыми Мишустин без проблем расстанется, еще и подняв свой личный рейтинг. Речь может идти о нещадно критикуемом в последнее время министре здравоохранения Веронике Скворцовой. Недаром даже президент посвятил развитию первичного звена нашей медицины солидный кусок своего послания. Проведённые в этой области реформы на деле оказались антиреформами. Другая кандидатура на выход — министр образования Ольга Васильева, которая в чём-то повторяет судьбы своих также не слишком успешных предшественников. Ещё в прошлом году громко говорили о её потенциальной преемнице — Елене Шмелевой, руководительнице образовательного центра для одаренных детей «Сириус», а главное — одной из сопредседателей общественного штаба по выборам Владимира Путина. Не так давно появлялась информация о возможном избрании Шмелевой главой Общественной палаты РФ. Но, видимо, её решили-таки сохранить для работы в правительстве.

После очередной волны скандалов, поставивших наш спорт на грань тотальной дисквалификации, было бы смешно верить в лучезарные перспективы министра спорта Павла Колобкова, пассивность которого возмутила большинство наших спортивных звезд. Но может так случится, что его увольнение сочтут в Кремле дополнительным доказательством нашей пресловутой вины. И тогда Колобков ещё посидит в своём кресле. Хотя из-под него могут просто вытащить само министерство, которое будет в своём статусе понижено на уровня агентства. Не слишком сильные позиции и у министра культуры Владимира Мединского, которого, как выяснилось, окружали сплошные уголовники и казнокрады. На его место пока тихо сватают начальника управления администрации президента Сергея Новикова. Политика с режиссерским прошлым, за кандидатуру которого как бы ратует сам Сергей Кириенко.

Павел Колобков (справа) Сергей Булкин/NEWS.ru

Но если в отставку будут отправлены и Мединский, и Колобков. То, что останется делать их куратору, вице-премьеру Ольге Голодец, сохранение которой в последнем правительстве и так считали одной из главных сенсаций. Если появившийся инсайд о том, что Ольга Голодец действительно не вернётся в правительство при Мишустине верно, то и отставки Мединского и Колобкова тем более выглядят реальными.

Понятно, что Мишустин не собирается за них бороться. Но за каждым потенциальным отставником просматриваются влиятельные фигуры членов «политбюро 2.0». Вот с ними новому премьеру не избежать напряженных консультаций. Тот же Сергей Чемезов, как утверждают, хотел бы сохранить контроль над сферой оборота лекарств, а потому ему нужен доверенный человек в кресле главы Минздрава. И таких примеров конфликтов интересов немало.

Впрочем, возможны, как утверждают, и структурные новации типа создания, например, министерства человеческого капитала, которое объединит вопросы молодежной политики, образования, культуры. Впрочем, такие предположения скорее выглядят экзотикой. Но, говорят, Михаил Мишустин и отличается особым дипломатическим талантом, позволяющим ему, как минимум, не множить своих противников. Но маневры вокруг нового состава правительства потребует очень серьезных усилий.