https://static.news.ru/photo/05ac399a-1c36-11ea-9b3f-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США в Москве отреагировало на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в России серьёзно относятся к состоянию здоровья обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. В ведомстве призвали организовать американцу независимую медицинскую помощь или отпустить домой.

Ранее Лавров рассказал о поведении обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана. По его словам, задержанный ведёт себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Лавров отметил, что относится к вопросу здоровья Пола Уилана со всей серьёзностью. Если так, то почему российские власти не позволят ему получить независимую медпомощь? Или, что лучше, просто не отпустят Пола домой, где он получит должный уход, в котором он так сейчас нуждается? — написала пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс в Twitter.

FM #Lavrov said he treats the issue of #PaulWhelan ’s health with all seriousness. If that’s true, why don’t Russian authorities allow Paul to have independent medical assistance? Or better yet, let Paul go home and get the care he needs now. @mfa_russia 2/3 — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) 11 декабря 2019 г.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако, по словам Уилана, он думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе, писал NEWS.ru.