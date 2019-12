Ранее Лавров рассказал о поведении обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана. По его словам, задержанный ведёт себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

FM #Lavrov said he treats the issue of #PaulWhelan ’s health with all seriousness. If that’s true, why don’t Russian authorities allow Paul to have independent medical assistance? Or better yet, let Paul go home and get the care he needs now. @mfa_russia 2/3