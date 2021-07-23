Посольство РФ в Токио потребовало от МОК сделать российским Крым на карте

Посольство России в Японии считает, что МОК и оргкомитету Олимпиады-2020 следует исправить карту на официальном сайте, где Крым включён в состав Украины. Об этом говорится в размещённом сообщении посольства РФ в Японии в Facebook.

В связи с публикацией на сайте Олимпиады-2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав РФ в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведённом в полном соответствии с международными стандартами, — сказано в сообщении дипломатов.

Посольство напомнило Японии и МОК, что полуостров теперь неотъемлемая часть России и вопрос этот давно закрыт.

Неправильную карту опубликовали на сайте Олимпиады в разделе, где болельщики могут проголосовать за свою сборную виртуальными аплодисментами. Раньше на этой карте Крым был отделён от Украины пунктирной линией. Когда это заметили украинцы, они потребовали, чтобы МОК исправил ошибку. Через какое-то время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что комитет «исправил ошибку» и извинился перед Киевом.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на изменение на сайте Олимпиады статуса Крыма с российского на украинский.