16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Нельзя оставлять без реакции: Валуев о Крыме в составе Украины на сайте ОИ

12:10, 23 июля 2021
Николай Валуев Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на изменение на официальном сайте Олимпиады статуса Крыма с российского на украинский, передаёт «Чемпионат».

Этот вопрос должен решать МИД, нельзя не обращать внимание на такое, — сказал он.

На официальном сайте Игр в разделе FAN Map была размещена карта со странами. На ней было чётко видно наличие государственной границы между крымским полуостровом и Украиной, но затем это исправили, признав подобное обозначение ошибочным.

Сегодня, 23 июля, состоится церемония открытия Олимпиады. 

Ранее сообщалось, что сборная России на открытии Олимпийских игр в Токио пройдёт на параде спортсменов под 77-м номером.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео