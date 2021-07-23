Нельзя оставлять без реакции: Валуев о Крыме в составе Украины на сайте ОИ
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:10, 23 июля 2021
Николай ВалуевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на изменение на официальном сайте Олимпиады статуса Крыма с российского на украинский, передаёт «Чемпионат».
Этот вопрос должен решать МИД, нельзя не обращать внимание на такое, — сказал он.
На официальном сайте Игр в разделе FAN Map была размещена карта со странами. На ней было чётко видно наличие государственной границы между крымским полуостровом и Украиной, но затем это исправили, признав подобное обозначение ошибочным.
Сегодня, 23 июля, состоится церемония открытия Олимпиады.
Ранее сообщалось, что сборная России на открытии Олимпийских игр в Токио пройдёт на параде спортсменов под 77-м номером.