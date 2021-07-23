Нельзя оставлять без реакции: Валуев о Крыме в составе Украины на сайте ОИ

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Во время квалификационных соревнований на Олимпийских играх в Токио российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо. Об том сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

По информации РИА Новости, спортсменка потеряла сознание в ходе олимпийской квалификации по стрельбе из лука. В свою очередь, ТАСС сообщает, что спортсменка получила тепловой удар. Квалификационные соревнования проходят утром, однако...