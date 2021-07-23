Посольство РФ раскритиковало новые антироссийские резолюции Конгресса США

Законодателям США, возможно, следует заняться решением проблем внутри своей страны. Об этом заявили в посольстве РФ в ответ на новые антироссийские резолюции американских конгрессменов. Позиция российской дипмиссии с Штатах приведена на странице в социальной сети Facebook.

Российские дипломаты в своём заявлении подчеркнули , что местные законодатели уже не в первый раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключённых в российских тюрьмах. При этом десятки тысяч граждан США внутри собственной страны ежедневно сталкиваются с негуманным обращением и испытывают сложности с адекватной медицинской помощью.

Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны? — говорится в тексте заявления посольства РФ.

Заявление сопровождают фотографии россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнёва, находящихся в тюрьмах США.

Ранее Сенат Конгресса США принял резолюцию с требованием освободить отбывающих наказание в российских тюрьмах американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был приговорён в июне 2020 года Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж.

Американский студент Тревор Рид был арестован в Москве 16 августа 2019 года по обвинению в нападении на полицейских. 30 июля 2020 года Головинский суд признал Тревора Рида виновным и дал 9 лет колонии.

В минувшую пятницу, 23 июля, стало известно о том, что осуждённого в США за хакерство россиянина Крючкова депортировали в РФ.