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Осужденного в США за хакерство россиянина Крючкова депортировали в РФ

23:33, 23 июля 2021
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
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Осуждённый в США за попытку кибервзлома компании Tesla гражданин России Егор Крючков депортирован на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию американской пограничной службы.

Указанное лицо депортировали 21 июля, — сообщил агентству представитель ведомства.

По имеющимся данным, Крючков был выслан в Россию.

Ранее Крючков был приговорён к уже отбытому в америкаской тюрьме сроку в 10 месяцев. При этом после решения суда на свободу он не вышел, поскольку было предписано депортировать его на родину, при этом сроки депортации занимают непоеределённое время.

Егор Крючков признал себя виновным в попытке организации кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla. Россиянина арестовали в августе 2020 года по прибытии в США по туристической визе.

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