Россиянин на суде в США признал себя виновным в подготовке кибератаки

https://static.news.ru/photo/0ee7207a-367f-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада признал себя на суде в США гражданин РФ Егор Крючков. Приговор по делу россиянина запланирован на 10 мая. Об этом сообщает американский Минюст.

Как сообщается в обвинительных материалах, с 16 июля по 22 августа 27-летний Егор Крючков и его сообщники пытались получить работу в компании, чтобы в дальнейшем внедрить в её компьютерную систему вредоносное ПО. Эта программа должна была предоставить злоумышленникам доступ к системе и в дальнейшем помочь вымогать деньги компании, шантажируя возможностью публикации конфиденциальных данных в открытом доступе.

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что атака готовилась на его предприятия, производящее электромобили в Неваде.

Егор Крючков был задержан 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В этой связи МИД РФ предупредило отправляющихся за рубеж граждан России о риске подвергнуться преследованию со стороны спецслужб США. В ведомстве подчеркнули, что россияне могут столкнуться с агрессивными действиями не только в США, но и в других странах. Об этом писал NEWS.ru.