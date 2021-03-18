Россиянин на суде в США признал себя виновным в подготовке кибератаки

Виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада признал себя на суде в США гражданин РФ Егор Крючков. Приговор по делу россиянина запланирован на 10 мая. Об этом сообщает американский Минюст.
Как
Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что атака готовилась на его предприятия, производящее электромобили в Неваде.
Егор Крючков был задержан 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В этой связи МИД РФ предупредило отправляющихся за рубеж граждан России о риске подвергнуться преследованию со стороны спецслужб США. В ведомстве подчеркнули, что россияне могут столкнуться с агрессивными действиями не только в США, но и в других странах. Об этом писал NEWS.ru.