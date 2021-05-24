В США россиянина приговорили к отбытому сроку в десять месяцев

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К отбытому в тюрьме сроку в 10 месяцев приговорён в США признавшийся в кибератаке на Tesla гражданин РФ Егор Крючков. Об этом сообщает РИА Новости.

Окружной суд Невады постановил признать вину Крючкова и приговорил его к уже отбытому сроку в 10 месяцев, который россиянин находился в американской тюрьме в ходе следствия и суда.

Также Крючков будет депортирован из США и выплатит штраф в размере $14,8 тыс. Однако если у него не найдётся таких денег, то данный штраф он сможет не выплачивать.

Егор Крючков признал себя виновным в попытке организации кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla. Россиянина арестовали в августе 2020 года по прибытии в США по туристической визе.