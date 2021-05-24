В США россиянина приговорили к отбытому сроку в десять месяцев

К отбытому в тюрьме сроку в 10 месяцев приговорён в США признавшийся в кибератаке на Tesla гражданин РФ Егор Крючков. Об этом сообщает РИА Новости.
Окружной суд Невады
Также Крючков будет депортирован из США и выплатит штраф в размере $14,8 тыс. Однако если у него не найдётся таких денег, то данный штраф он сможет не выплачивать.
Егор Крючков признал себя виновным в попытке организации кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla. Россиянина арестовали в августе 2020 года по прибытии в США по туристической визе.