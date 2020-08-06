Посольство РФ призвало Киев не фальсифицировать историю репрессий

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США действует вне рамок законности, предлагая россиянам вознаграждение за информацию о «вмешательстве» в американские выборы. Речь идёт о рассылке сообщений на номера российских граждан с предложением получить до $10 млн за такую информацию.

Вовлечение в сферу своих интересов широких слоёв населения за деньги вот таким способом, через обман, через прямую пропаганду, которая смешана с какой-то дезинформацией, и при этом всё это выдается за...