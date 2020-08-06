Посольство РФ призвало Киев не фальсифицировать историю репрессий

В МИД Украины по случаю отмечаемого в стране 5 августа Дня памяти жертв политических репрессий 1930-х годов заявили, что репрессии на Украине «были особенно жестокими», а «главный удар был направлен на интеллектуальную элиту украинской нации». В аналогичных репрессиях в отношении жителей Крыма и Донбасса дипломаты обвинили и современную Россию. В МИД РФ на Украине на это ответили, что нужно чтить память жертв репрессий и соблюдать права человека, а не заниматься фальсификацией истории и пропагандой русофобии.
Украинская сторона, несмотря на очевидные факты истории и современности и вопреки здравому смыслу, продолжает с упорством продвигать оторванную от действительности и направленную на дальнейшее раскручивание маховика русофобской пропаганды линию, которая стала частью государственной политики властных структур страны, — говорится в заявлении Посольства РФ на Украине в Facebook.
Российские дипломаты напомнили, что Россия не забывает «о тёмных страницах истории», которые привели к многочисленным жертвам среди граждан вне зависимости от мест их проживания и национальной принадлежности. И обвинили Киев в кощунственных рассуждениях на тему «кто больше пострадал в этой мясорубке, а кто меньше». Также представители дипмиссии порекомендовали украинским коллегам «не выискивать недочёты по части соблюдения прав человека у своих соседей, а начать с самих себя», подчеркнув, что речь идёт о притеснениях и физическом уничтожении неугодных граждан, давлении на журналистов и ущемлении прав нацменьшинств.
Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрыв дипломатических отношений с Россией в 2014 году был бы правильным политическим жестом. Однако на практике это было бы ошибкой. Он отметил, что Киев поступает верно, не возвращая посла в Москву, но сохраняя дипотношения. Украине нужно ограниченное дипломатическое присутствие в РФ для защиты интересов граждан. Он считает конфигурацию, сложившуюся сейчас, наиболее сбалансированной.
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