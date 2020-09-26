Посол РФ в Минске оценил заявления Запада об инаугурации Лукашенко

https://static.news.ru/photo/77baf99c-00ef-11eb-8b97-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Заявления стран ЕС об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко являются примером вмешательства во внутренние дела стран. Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Формат тех заявлений, которые прозвучали из ряда столиц европейских государств, в том числе из столицы Евросоюза, на мой взгляд, это пример недобросовестного отношения, нарушения практики партнёрских отношений и безусловного вмешательства во внутренние дела страны, — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, есть «писаные и неписаные» правила поведения для посла любой страны. Представители Евросоюза, как считает Мезенцев, должны их понимать и поступать в дальнейшем более выверенно, вне зависимости от того, «какие команды будут даваться им из их столиц».

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента и принёс присягу. Однако инаугурация лишь усилила протесты в стране, а целый ряд стран Запада отказались признавать политика легитимным главой государства, некоторые объявили о подготовке санкций против республики. В частности, ЕС объявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности и ведётт к углублению кризиса в Белоруссии.