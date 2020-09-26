Посол ФРГ: Москва и Берлин не должны потерять возможности для диалога

https://static.news.ru/photo/1239f4f0-000a-11eb-ad4d-fa163e074e61_660.jpg Геза Андреас фон Гайр Фото: Sgt. Amanda Moncada/wikipedia.org

Возможности для наведения мостов между Берлином и Москвой не должны исчезать, несмотря на пандемию коронавируса и политические испытания. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр по случаю начала года Германии в России.

Год начинается в весьма непростое время. Но вместе с тем именно в свете этих обстоятельств он проходит в самое подходящее время. Ведь он призван служить достижению понимания людьми друг друга, понимания того, как мы живём, что нас волнует. А для такого понимания необходимы возможности для диалога и обмена, которые не должны исчезать. Мы, немцы, именно в трудные периоды не хотим допускать безмолвия в отношениях с Россией и стремимся хорошо общаться с её гражданами, — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, Год Германии должен сделать страну ближе для россиян, показать её во всём многообразии. Фон Гайр отметил, что крупные глобальные проблемы можно преодолеть только сообща. ФРГ, добавил он, создаст возможности для большого количества интересных встреч, открытого и уважительного обмена, а также диалога.

Искренний диалог требует, чтобы различия в наших позициях и взглядах высказывались и обсуждались настолько же открыто, как и то, что нас объединяет, — подчеркнул политик.

Отношения Германии и России подверглись испытанию после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. В ФРГ, как и во многих других странах, считают, что к отравлению политика причастны официальные лица РФ. В некоторых государствах призвали ввести в отношении Москвы санкции и остановить проект «Северный поток — 2».

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Россия направила ноту постпредству ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, руководствуясь положениями Конвенции о ЗХО. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Речь идёт в том числе о результатах анализов блогера, биоматериалах и иных клинических пробах, писал NEWS.ru.