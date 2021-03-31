Посол Антонов заявил, что РФ «не будет бегать» за США

https://static.news.ru/photo/6008f8e4-9235-11eb-963f-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что добрые отношения между Москвой и Вашингтоном нужны обеим сторонам, но Россия не будет ни за кем бегать.

Хотят Соединённые Штаты Америки поддерживать нормальные отношения с Россией, от нас ответ будет всегда положительный, — цитирует Антонова РИА Новости.

По его словам, участники встречи в Совфеде попытались проанализировать, почему отношения между Москвой и Вашингтон сейчас находятся в кризисе. Антонов добавил, что у США и России нет времени на раскачку.

Ранее дипломат рассказал, что Москве не удалось изменить негативную траекторию движения отношений, которую обозначил Вашингтон. Антонов считает, что США разрушают всю инфраструктуру по взаимодействию с Россией. Москва пытается наладить прагматичный диалог с Белым домом, но не ожидает никаких существенных перемен.

Как писал NEWS.ru, дипломат находится в Москве с 21 марта. Он уже провёл ряд встреч, но не докладывал президенту РФ Владимиру Путину об отношениях с Вашингтоном. Антонов планирует вернуться США в ближайшее время.