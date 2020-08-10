Послы государств ЕС обсуждают ситуацию с протестами на встрече в Минске

https://static.news.ru/photo/46b7fddc-daf6-11ea-b95b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Послы государств Европейского союза обсуждают итоги выборов Белоруссии и ситуацию с протестами в рамках встречи, которая проходит в Минске, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе пресс-конференции.

По его словам, ему удалось дозвониться в Минск послу Польши Артуру Михальскому только по спутниковому телефону из-за проблем со связью на белорусской территории.

В Минске сейчас проходит встреча послов государств ЕС, — сообщил он.

Чапутович добавил, что, согласно его данным, послы высказывают «разочарование» произошедшими в Белоруссии событиями, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт высказал сожаление в связи с тем, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям из ОБСЕ. Он добавил, что политическое руководство страны обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.

В Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Команда Тихановской не признала итоги выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%.