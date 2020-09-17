Последний из могикан: глава Белгородской области подал в отставку

Итак, через несколько дней состоится формальная отставка самого старого по сроку пребывания у власти российского губернатора. Евгений Савченко уже написал заявление на имя президента и представит своего первого заместителя Дениса Буцаева, который, видимо, и примет дела в области в статусе врио губернатора Белгородской области.

Савченко шесть раз баллотировался на пост главы региона и шесть раз уверенно побеждал. Самыми драматичными были выборы 1999 года, когда за власть в Белгороде решил поспорить сам Владимир Жириновский. Надо отметить, что в девяностые годы жириновцы часто намеревались принять участие в региональных выборах, но на финальной стадии «договаривались» с фаворитами предвыборных гонок и на определённых условиях снимали свои кандидатуры. С Савченко, видимо, сделка не состоялась, и Жириновский выборы с треском проиграл, опустившись до откровенного хамства в адрес соперника. К слову, позже через суд Савченко получил с него немалую сумму в качестве моральной компенсации.

В целом опытный, ещё советский управленец Евгений Савченко умел не просто твёрдо держать власть в своих руках, но и удерживать область от провалов, свойственных многим другим регионам в трудный переходный период. Рост показателей сельского хозяйства — основы областной экономики — несколько раз сподвигал федеральные власти на то, чтобы предложить ему пост министра сельского хозяйства России. Но Евгений Степанович предпочитал оставаться хозяином на своей земле, которая в эпоху формирования крупных агрохолдингов давала всё более весомые результаты.

Обратной стороной такой политики стал редкий для российских областей естественный прирост населения. К слову, именно Савченко стал инициатором выделения молодым специалистам кредитов практически под нулевой процент для строительства собственного дома, который, однако, было запрещено сдавать в наём.

Алексей Дружинин/РИА Новости

Да, ветеран региональной политики, сменивший за свою долгую политическую жизнь множество партий (КПСС, «Наш дом — Россия», «Отечество — Вся Россия», «Единая Россия»), славился своим консерватизмом, который иногда принимал несколько экзотические формы. В частности, Савченко с азартом ополчился на «чуждые нам праздники» типа Хэллуина. Со временем за ним стали замечать и некоторые проявления непотизма: его родственники заняли политические посты в том же Белгороде. Но, видимо, столь длительное правление даже на фоне неоспоримых достижений всегда имеет свои тёмные стороны.

Некоторые аналитики ещё до единого дня голосования (ЕДГ) предсказывали начало нового этапа смены губернаторов. И то, что «первой ласточкой» стал именно последний из могикан, весьма показательно. Видимо, в области, за многие годы выстроенной под одного человека, преемнику нужен полный календарный год до следующего ЕДГ, чтобы полностью овладеть ситуацией в регионе.

Что касается его потенциального преемника Дениса Буцаева, то он стал широко известен в качестве руководителя «Российского экологического оператора» — госкомпании, на которую была возложена функция проведения так называемой мусорной реформы. Руководил он, впрочем, совсем недолго. Но прославился озвученной месячной зарплатой, достигавшей почти миллиона рублей. Затем у мусорной реформы, лёгшей немалым бременем на регионы, было немало «отцов», включая и Министерство экологии. Но, как говорится, мусоровоз и ныне там. И тем более появление юриста Буцаева в Белгороде вдвойне удивительно.

Скорее всего, Евгений Степанович продолжит свою карьеру в качестве сенатора от своей родной области. И этот этап его вписывается в сегодняшнее заявление о том, что в Совфеде ожидается появление 20 новых сенаторов. Но и среди них Савченко вряд ли затеряется.