Правительство России после выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием в полном составе ушло в отставку. Такое решение было принято на фоне предложения главы государства внести изменения в Конституцию.

Лидер заявил о необходимости ввести должность зампредседателя Совбеза и предложил её Медведеву, пообещав, что если этого нужно поменять закон, то он это сделает. Глава РФ попросит депутатов Госдумы поддержать его инициативу. Однако для подобной цели нужны соответствующие юридические решения.

Сообщение об отставке кабинета министров пока не повлияло на работу его членов. Как сообщила NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, намеченная на пятницу, 17 января, ежегодная итоговая пресс-конференция главы ведомства Сергея Лаврова стоит в графике министра. По её словам, «пока всё идёт по плану».

И.о. вице-премьера Виталий Мутко объяснил отставку правительства назревшим запросом на изменения.

Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения. Надо выходить с новыми подходами, — сказал Мутко, добавив, что намеченное на 16 января заседание кабмина не отменялось.

Как заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Медведеву предложен, по сути, пост вице-президента РФ.

Это высочайшая должность. Учитывая, что глава государства является председателем Совбеза, — сказал он.

Премьер же счёл правильным уйти вместе с правительством в отставку на фоне заявлений об изменении Конституции.

Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство в действующем составе подало в отставку, — сказал он в ходе встречи Путина с кабинетом министров.

Путин, со своей стороны, попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров, пообещав каждому из его представителей личную встречу.

Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не всё получилось, но всё никогда не получается в полном объёме. В ближайшее время я встречусь с каждым из вас, — пообещал президент.

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, работу правительства Дмитрия Медведева можно оценить как удовлетворительную.

Но поскольку Дмитрий Анатольевич проверенный и «свой», он получил приличную компенсацию и остаётся в «обойме». Интереснее другое — сохранится ли за ним пост председателя «Единой России», — сказал он NEWS.ru.

В свою очередь президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов предположил, что Дмитрий Медведев не согласился с той нагрузкой на правительство, которую объявил глава страны в послании.

В частности, он не согласился и с тем, что его пост и структура будут назначаться в Госдуме, — заявил он NEWS.ru.

Между тем рубль и фондовый рынок России довольно вяло отреагировали на сообщение об отставке правительства. Согласно данным торгов, индекс МосБиржи, по состоянию на 17:41, набирал на 0,32%, составив 3139,84 пункта, индекс РТС к этому же времени рос на 0,2%, до 1608,21 пункта. Несмотря на то, что в моменте курс доллара достигал 61,81 рубля, к 17:26 его рост и вовсе замедлился до 61,47 (+ 2 копейки), евро прибавлял 21 копейку — 68,58 рубля.

Дмитрию Медведеву удалось дольше всех продержаться на посту главы кабинета министров за всё время новейшей российской истории — свыше семи лет и восьми месяцев. Нынешнее правительство было сформировано 18 мая 2018 года, в него входят 10 заместителей премьера, в том числе один первый вице-премьер, а также 22 министерства.

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