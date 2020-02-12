Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию наделить всех президентов России правом пожизненного членства в Совете Федерации после окончания властных полномочий.
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Также Крашенинников посчитал нецелесообразным совмещение должностей главы Госсовета и пожизненного сенатора. По его словам, такая конструкция в настоящее время не рассматривается, хоть и полностью не исключается.
Об инициативе рабочей группы наделить бывших президентов правом пожизненного членства в Совфеде ранее писал NEWS.ru. По замыслу авторов идеи, экс-президенты обладают бесценным опытом госуправления, который можно применять и которым можно делиться в верхней палате российского парламента. Поправка оговаривает, что бывшие главы государств смогут отказаться от этой привилегии.
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