https://static.news.ru/photo/f3137e78-4db9-11ea-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию наделить всех президентов России правом пожизненного членства в Совете Федерации после окончания властных полномочий.

Как передаёт ТАСС, парламентарий заявил, что предлагаемая поправка будет иметь обратную силу — то есть, распространяться на всех российских президентов, прекративших свои полномочия. В настоящее время таким лицом является только зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Также Крашенинников посчитал нецелесообразным совмещение должностей главы Госсовета и пожизненного сенатора. По его словам, такая конструкция в настоящее время не рассматривается, хоть и полностью не исключается.

Об инициативе рабочей группы наделить бывших президентов правом пожизненного членства в Совфеде ранее писал NEWS.ru. По замыслу авторов идеи, экс-президенты обладают бесценным опытом госуправления, который можно применять и которым можно делиться в верхней палате российского парламента. Поправка оговаривает, что бывшие главы государств смогут отказаться от этой привилегии.