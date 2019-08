Кроме того, он встретится с генсеком ООН Антониу Гуттерешем и президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила представитель межполитического ведомства США Морган Ортагус.

. @SecPompeo will travel to NYC to participate in a @UN Security Council debate on August 20 on challenges to peace & security in the Middle East. The Secretary will also meet with Secretary-General @antonioguterres and Serbian President @avucic .