Госсекретарь США Майк Помпео будет участвовать в заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку 20 августа в Нью-Йорке.
Кроме того, он встретится с генсеком ООН Антониу Гуттерешем и президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила представитель межполитического ведомства США Морган Ортагус.
.@SecPompeo will travel to NYC to participate in a @UN Security Council debate on August 20 on challenges to peace & security in the Middle East. The Secretary will also meet with Secretary-General @antonioguterres and Serbian President @avucic.
Как писал News.ru ранее, состояние здоровья спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена стало причиной отмены ежемесячного заседания Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии. Мероприятие должно было состояться 19 августа.