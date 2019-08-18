Фото: Camilo Freedman/ZUMAPRESS.com

Госсекретарь США Майк Помпео будет участвовать в заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку 20 августа в Нью-Йорке. 

Кроме того,  он встретится с генсеком ООН Антониу Гуттерешем и президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила представитель межполитического ведомства США Морган Ортагус.

Как писал News.ru ранее, состояние здоровья спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена стало причиной отмены ежемесячного заседания Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии. Мероприятие должно было состояться 19 августа.

 

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