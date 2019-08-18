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Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года. Данные из открытых источников собирались по заказу Европейского центра защиты прав человека.

Аналитики нашли множество спутниковых снимков с российскими вооружёнными автоколоннами на территории Украины. Также обнаружено присутствие танков Т-72Б3. В тот момент их использовала только армия РФ, сообщает The Guardian. Издание ссылается...