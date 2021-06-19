Политолог спрогнозировала скорую отставку Лаврова

Политолог Татьяна Становая спрогнозировала скорую отставку Сергея Лаврова из-за включения его в федеральный список кандидатов от ЕР. При этом экс-руководитель аналитического департамента Центра политтехнологий считает, что заменить министра иностранных дел на посту может его заместитель Сергей Рябков.
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Самое удивительное — Лавров номер два [в списке ЕР]. Это почти стопроцентная вероятность отставки с поста министра после выборов. Как депутат он, конечно, никому не интересен, но его политический вес, репутация и роль — это шикарный подарок партии власти, — делает вывод Становая.
Политолог также высказалась о других лицах первой пятёрки списка. По её словам, увидеть во главе списка Сергея Шойгу ожидали многие: он близок к Путину и популярен в народе.
Как сообщалось ранее, «Единая Россия» — это, прежде всего, президентская партия, в которой Владимир Путин, даже формально не будучи её членом, всё равно имеет решающее слово. ХХ съезд партии власти лишний раз подтвердил такую простую истину.