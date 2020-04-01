Политолог сообщил, как пандемия повлияет на отношения между странами

https://static.news.ru/photo/06270d14-741a-11ea-a95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ОБСЕ / Михаил Евстафьев/osce.org

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа изменит саму систему отношений между государствами. Так считает постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что связанный с угрозой распространения коронавируса кризис окажет влияние и на «систему координат» на территории Европы. По словам Лукашевича, правительства стран и руководства организации уже сейчас думают, как будут «жить после коронавируса».

Постпред подчеркнул, что ОБСЕ должна меняться, и одну из ведущих ролей будет играть Россия. Лукашевич аргументировал это тем, что РФ давно настаивала на реформировании организации.

Его слова в разговоре с журналистами прокомментировал политолог Михаил Смолин. Он заявил, что распространение коронавируса требует усилий от всех стран. На территории некоторых государств предпринимаемые меры не сработали, однако в других система налажена.

Мировое сообщество, отметил Смолин, требует совместной работы для помощи более слабым странам.

Проблема коронавируса показала, что в ситуации действительно серьёзных проблем эта координация практически отсутствует в силу того, что все закрываются в своих границах и никакой оперативной помощи друг другу не оказывают. И только отдельные страны, такие как Россия, способные у себя организовать действительно серьёзную карантинную систему, могут себе позволить помогать своим соседям, — цитирует политолога радио Sputnik.

Всего в мире зарегистрировано более 859 тысяч случаев заболевания. В России коронавирус диагностирован у 2777 человек, 24 пациента умерли, 190 излечились. На Москву приходится 1880 случаев заболевания.

Как ранее писал NEWS.ru, медики не могут предугадать, появится ли после коронавируса какой-то более сильный вирус. Об этом заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.