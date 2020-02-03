https://static.news.ru/photo/8e2d9868-4684-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: president.gov.ua

Политический эксперт Владимир Джаралла считает, что заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российским связано с его поездкой в Киев.

Политолог в эфире радио Sputnik пояснил , что подобных заявлений от Эрдогана и ожидали. По словам Джараллы, причина кроется в международном положении самой Турции. Ведь Анкара, как напомнил эксперт, единственная из стран признаёт Северный Кипр независимым государством.

Для России это тоже неприемлемо. Поэтому Турция и придерживается той позиции, о которой она заявляет. Но нужно понимать, что это — слова, и за ними не кроются определенные действия. Господин Эрдоган прилетит в Киев, произнесёт эту фразу, украинские националисты радостно будут ему аплодировать, а в обмен Турция получит всё, что ей необходимо: экономические или политические преференции, — считает Джаралла.

Перед вылетом в Киев Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжает наблюдать за положением крымских татар.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого большинство крымчан проголосовали за присоединение к РФ. После этого президент РФ Владимир Путин сказал, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно». Российское руководство также не раз заявляло, что права крымских татар на полуострове соблюдаются в полной мере.

Как писал NEWS.ru, в Киеве турецкого лидера встретил почётный караул. Однако Эрдоган отреагировал на приветствие неожиданным образом и повернувшись к военным, сказал: «Слава Украине!».