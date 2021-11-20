Политолог рассказал, чего стоит ожидать от встречи Путина и Байдена

На предстоящей онлайн-встрече президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена не стоит ожидать прорыва в отношениях между двумя государствами, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. В американском конгрессе царят в основном «ястребиные настроения», так что лидеры двух стран, скорее всего, проведут сверку выполненных договорённостей, обозначенных на июльской встрече в Женеве, пишет Lenta.ru.

Администрация Белого дома афишировать позитив не спешила, и это связано с ястребиными настроениями в Конгрессе, где любой намек на улучшение отношений с Россией рассматривается как предательство интересов США, — пояснил Лозанский.

Он уточнил, что позитивная информация о переговорах на тему климата, стратегической стабильности, кибербезопасности и ядерной безопасности исходит в основном из Москвы. Лозанский подчеркнул: между республиканцами и демократами в США наступает единогласие, только когда речь заходить о санкциях против России. Также обстановку между странами накаляет и расследование о связи Москвы с экс-президентом США Дональдом Трампом.

В силу вышесказанного, к сожалению, рассчитывать на какие-то прорывы к улучшению отношений России и США не следует, — резюмировал Лозанский.

В последний раз переговоры лидеров двух стран прошли в июле в Женеве. Они длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал две темы переговоров Путина и Байдена. По его мнению, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и активность НАТО у российских границ.