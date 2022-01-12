Политолог предсказал скорое переименование Нур-Султана в Астану

Беспорядки в Казахстане станут толчком для ревизии наследия первого президента страны Нурсултана Назарбаева, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачёв. По его мнению, столицу государства в скором времени переименуют из Нур-Султана обратно в Астану, пишет Lenta.ru.

Я полагаю, что достаточно быстро это произойдёт. Нур-Султан снова станет Астаной, судя по тому, что в официальных сообщениях уже название Нур-Султан не звучит, а просто звучит столица Казахстана, — аргументировал Калачёв.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.