Политолог Сатановский предрёк войну Запада с Россией из-за Навального

https://static.news.ru/photo/be121ee6-09bb-11eb-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ситуации с Навальным и Тихановской, вызывающие повышенное внимание Запада, говорят о грядущей скорой войне с Россией. Такой вывод сделал политический эксперт Евгений Сатановский.

Сейчас, считает политолог, западные политики повторяют модель 80-х годов, когда раскручивались советские диссиденты. В итоге перестройка, затеянная Горбачёвым, закончилась крахом Советского Союза, провёл аналогию эксперт в своём Telegram-канале.

Сейчас западные страны не прочь повторить этот успех, поэтому действуют старыми методами. Так, Турция пытается расширить своё влияние в Азии, Япония — отобрать Курилы. Не упускают случая уколоть Россию в угоду США Польша, Украина и Прибалтика. Все эти политические игры могут закончиться очень печально — развязыванием большой и скорой войны.

Всё равно война эта будет — к бабке не ходи. Только сначала нас ослабить хотят, разорить и, желательно, развалить изнутри, — написал Сатановский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты и Китай должны обозначить пределы геополитического противостояния, в противном случае мир может оказаться в ситуации, напоминающей обстановку перед Первой мировой войной. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.