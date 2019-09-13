https://static.news.ru/photo/71fcf196-d5fc-11e9-b789-fa163e074e61_660.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com

Разморозка военной помощи Украине является «деструктивным решением» со стороны Соединённых Штатов Америки. Перевод почти $400 млн способен дезориентировать киевские власти, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Политолог предположил, что крупная сумма может помешать урегулированию конфликта в Донбассе, так как поставка вооружений — это искушение для некоторых людей в Незалежной их использовать.

Кроме того, исследователь обратил внимание на финансовое положение соседнего государства. По его словам, возможный транш лучше потратить на «экономические отрасли», передаёт Радио Sputnik .

Если насыщать Украину вооружениями, то возникает, конечно, искушение у тех, кто готов решать вопросы радикальным способом, использовать это вооружение. Второй аспект — это экономическое положение населения. Мне кажется, меньше всего оно нуждается в военной помощи. Нужны инвестиции в экономические отрасли, — рассказал Оленченко.

12 сентября 2019 года посольство Украины в США сообщило, что администрация президента Штатов и Конгресс поддержали решение, которое позволит разблокировать помощь Украине в области безопасности почти на $400 млн. Данные средства в Киеве намерены использовать для покупки вооружений и войсковой техники.

Ранее News.ru сообщал, что американский и украинский лидеры Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Информацию об этом озвучил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Точной даты встречи пока нет.