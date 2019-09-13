Разморозка военной помощи Украине является «деструктивным решением» со стороны Соединённых Штатов Америки. Перевод почти $400 млн способен дезориентировать киевские власти, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Политолог предположил, что крупная сумма может помешать урегулированию конфликта в Донбассе, так как поставка вооружений — это искушение для некоторых людей в Незалежной их использовать.
Кроме того, исследователь обратил внимание на финансовое положение соседнего государства. По его словам, возможный транш лучше потратить на «экономические отрасли», передаёт Радио
Если насыщать Украину вооружениями, то возникает, конечно, искушение у тех, кто готов решать вопросы радикальным способом, использовать это вооружение. Второй аспект — это экономическое положение населения. Мне кажется, меньше всего оно нуждается в военной помощи. Нужны инвестиции в экономические отрасли, — рассказал Оленченко.
12 сентября 2019 года посольство Украины в США сообщило, что администрация президента Штатов и Конгресс поддержали решение, которое позволит разблокировать помощь Украине в области безопасности почти на $400 млн. Данные средства в Киеве намерены использовать для покупки вооружений и войсковой техники.
Ранее News.ru сообщал, что американский и украинский лидеры Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Информацию об этом озвучил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Точной даты встречи пока нет.