Политолог перечислил главные особенности выборов в Госдуму 2021 года

Экс-советник Управления президента РФ по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал основные отличия избирательной кампании этого года от выборов в Госдуму 2016-го. По его мнению, в этот раз у власти были опасения, что на фоне пенсионной реформы, ковидных ограничений и антироссийских санкций партия «Единая Россия» потеряет много голосов, а оппозиция — возьмёт больше.

Как рассказал политолог, в 2016 году избирательная кампания проходила после присоединения Крыма на волне очень большого народного энтузиазма и взрыва патриотизма. В этом году настроение людей уже не было таким оптимистичным.

Второй особенностью, по словам Матвейчева, стали трёхдневные выборы, объявленные в связи с ковидными ограничениями, из-за которых людям запрещено собирать митинги, проводить массовые мероприятия и организовывать концерты.

Ещё одно нововведение, заявил эксперт, это применение электронного голосования сразу в нескольких регионах. Как отметил политолог, в отличие от оппозиционеров, которые просили своих сторонников не пользоваться онлайн-голосованием, партия власти наоборот призвала своих избирателей голосовать дистанционно. Поэтому не стоит удивляться, что у «Единой России» здесь весомое преимущество, заключил специалист.

По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем. Меньше других проиграла ей КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%. Примерно с одинаковым результатом завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%). Все названные партии будут представлены в Госдуме. При этом окончательные итоги выборов ЦИК РФ подведёт 24 сентября.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия не будет признавать результаты онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве. По его словам, объединение потребует провести расследование. Он также назвал электронное голосование «халтурой, которая может заразить всю страну».