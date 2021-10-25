Политолог объяснил, почему Китай не может напасть на Тайвань

Китай не имеет достаточно военной мощи, чтобы вторгнуться на Тайвань в ближайшие пять лет. При этом в случае конфликта США поддержат местное правительство, считает профессор Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета Стив Цанг. Об этом он рассказал изданию Lenta.ru.

Китай может быстро построить новые военные корабли, но обучение военнослужащих их эксплуатации и проведение общевойсковых операций, необходимых для пересечения залива для вторжения на Тайвань, займёт более пяти лет, — сказал Цанг.

Эксперт добавил, что Тайвань может рассчитывать на военную помощь США в том случае, если сам не спровоцирует конфликт с Китаем. Слова президента США Джо Байдена об этом Цанг не расценивает как смену политического курса Вашингтона, но они демонстрируют общий настрой американского руководства.

Ранее Джо Байден пообещал защитить Тайвань в случае нападения Китая. Он подчеркнул, что у США есть полномочия сделать это, а американская армия — лучшая в мире.