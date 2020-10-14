Политолог объяснил, почему Европа проиграет из-за санкций по Навальному

https://static.news.ru/photo/ebfa24de-0e1b-11eb-8681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

После введения санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным Запад сделает хуже только себе. Так считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Как только ЕС введёт санкции против России, Москва ответит контрсанкциями. Европейские дипломаты это понимают, отметил эксперт.

Они уже это испытали на себе в рамках санкций 2014 года — как известно, были введены достаточно болезненные для европейских стран ответные меры, — заявил Шаповалов в эфире радиостанции Sputnik.

Политолог считает, что после введения контрсанкций Европа существенно проиграет. Франция и Германия имели эксклюзивную возможность диалога с Россией до недавнего времени. Это происходило на фоне противостояния Вашингтона и Москвы, а также «махровой русофобии» со стороны восточных членов ЕС, отметил Шаповалов.

Эксперт напомнил, что Вашингтон прервал диалог с Россией. Европа была посредником в общении между Москвой и Западом.

Сейчас этот диалог естественным образом будет прерван, поскольку те тональности нападок со стороны Европы в отношении РФ — они, конечно, неприемлемы, — подчеркнул эксперт.

Прекращение диалога нанесёт сильный удар по экономике европейских партнёров России. В этих условиях Москве будут выгодны диверсификация экономических контактов и сотрудничество с другими странами, считает Шаповалов.

Ранее Евросоюз согласовал санкционный список из-за ситуации с Навальным. В него вошли «до пяти человек». Предложения по персональным санкциям были выработаны Германией и Францией. Ограничениям изначально планировалось подвергнуть девятерых россиян.

Позже в СМИ появился возможный состав чёрного списка. Ограничения коснутся определённых сотрудников силовых структур, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). Официального подтверждения этой информации нет.

NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему после инцидента с Навальным не было возбуждено уголовное дело.