Лавров: РФ не завела дело по ситуации с Навальным из-за отсутствия фактов

https://static.news.ru/photo/ce62966e-0dfc-11eb-abb9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В России не было заведено уголовное дело в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального из-за отсутствия фактов совершения преступления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального по настоянию близких перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в ОЗХО.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

7 октября Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят отравление политика, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны, писал NEWS.ru.