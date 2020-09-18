Политолог: Киев применит «формулу Штайнмайера» для саботажа Минска-2

https://static.news.ru/photo/9dc908ae-f9b5-11ea-8122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что новые попытки Украины «затеять игру» вокруг «формулы Штайнмайера» выдали стремление переложить ответственность за невыполнение Минских соглашений на Россию.

Если бы украинская власть намерена была интегрировать «формулу» в законодательство и следовать ей, то в октябрьских местных выборах глав регионов страны принимали бы участие Луганская и Донецкая Народные Республики. Однако обещания даются Киевом, когда обеспечить проведение выборов в ЛДНР уже физически невозможно — на это нет времени, — заявил политолог в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой «формуле Штайнмайера». Член политической подгруппы в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин сегодня заявил, что Киев согласился включить «Формулу» в закон об особом статусе Донбасса, писал NEWS.ru.